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Брестское «Динамо» организовало 24 автобуса с болельщиками на финал Кубка Беларуси
28.05.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» брестский клуб организовал 24 автобуса для болельщиков, сообщает «Прессбол».
По другим данным – около 30.
Кроме того, многие поклонники «Динамо» добираются своим ходом, а также на транспорте, организованном различными городскими предприятиями.
Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет сегодня в Гродно и начнется в 17.00.
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На матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» брестский клуб организовал 24 автобуса для болельщиков, сообщает «Прессбол».
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