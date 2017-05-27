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Брестское «Динамо» организовало 24 автобуса с болельщиками на финал Кубка Беларуси

28.05.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» брестский клуб организовал 24 автобуса для болельщиков, сообщает «Прессбол».

По другим данным – около 30.

Кроме того, многие поклонники «Динамо» добираются своим ходом, а также на транспорте, организованном различными городскими предприятиями.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет сегодня в Гродно и начнется в 17.00.

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Теги: Гродно
 
 
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На матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» брестский клуб организовал 24 автобуса для болельщиков, сообщает «Прессбол».

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