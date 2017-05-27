Брестское «Динамо» организовало 24 автобуса с болельщиками на финал Кубка Беларуси

На матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» брестский клуб организовал 24 автобуса для болельщиков, сообщает «Прессбол».

По другим данным – около 30.

Кроме того, многие поклонники «Динамо» добираются своим ходом, а также на транспорте, организованном различными городскими предприятиями.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет сегодня в Гродно и начнется в 17.00.

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