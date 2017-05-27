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Все самое интересное – в стриме Tribuna.com о финале Кубка Беларуси в Гродно

28.05.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna.com при помощи онлайн-трансляций «Вконтакте» проведет стрим с финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».

Для просмотра стрима из Гродно – подпишитесь на группу Tribuna.com во «Вконтакте» и не пропустите пуш-уведомлений о начале трансляций.

Корреспондент Александр Ивулин покажет фан-зону, вручение Кубка Беларуси, эмоции победителей, а также эксклюзивные кадры из раздевалки обладателей трофея.

 
Теги: Гродно
 
 
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Tribuna.com при помощи онлайн-трансляций «Вконтакте» проведет стрим с финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».

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