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Все самое интересное – в стриме Tribuna.com о финале Кубка Беларуси в Гродно
28.05.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna.com при помощи онлайн-трансляций «Вконтакте» проведет стрим с финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».
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Корреспондент Александр Ивулин покажет фан-зону, вручение Кубка Беларуси, эмоции победителей, а также эксклюзивные кадры из раздевалки обладателей трофея.
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Tribuna.com при помощи онлайн-трансляций «Вконтакте» проведет стрим с финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».
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