28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" одолело футболистов "Гомеля" 1:0 в последнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в этой встрече был забит на 25-й минуте, когда дальнюю передачу Камо Оганесяна отлично использовал форвард торпедовцев Максим Скавыш.

С таким же результатом 1:0 завершились еще 5 встреч этого тура: в Новополоцке "Нафтан" уступил "Минску, футболисты "Витебска" на своем поле взяли верх над борисовским БАТЭ, столичные "Крумкачы" - над "Ислочью", "Городея" - над гродненским "Неманом", а могилевский "Днепр" был сильнее брестского "Динамо".

В двух поединках были зафиксированы ничьи: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:2, "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) - 0:0.

После 10 туров положение в лидирующей группе таково: "Шахтер" - 23 очка (разница мячей - 14-5), БАТЭ - 20 (16-6), "Динамо" (Минск) - 19 (11-5), "Слуцк" - 18 (12-6), "Торпедо-БелАЗ" - 18 (13-10).

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Савицкий ("Неман"), забивший 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

2 июня

"Гомель" - "Неман.

3 июня

"Ислочь" - "Слуцк", "Городея" - "Крумкачы".

4 июня

БАТЭ - "Днепр", "Славия" - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Нафтан", "Шахтер" - "Витебск", "Минск" - "Торпедо-БелАЗ".-0-