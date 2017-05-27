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Роналдо: «Я бы отдал «Золотой мяч» Роналду. Последние два года он решает»

28.05.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока 2017 года и поделился мнением о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

О «Золотом мяче»

«В этом году я бы отдал его Роналду. Последние два года он решает. Криштиану сыграл важную роль в матчах «Реала» в Лиге чемпионов, а впереди еще финал.

О Роналду и Месси

«Они оба – фантастические игроки. Мне нравится, как Месси обращается с мячом – он умеет забивать и делать все остальное. Но нельзя игнорировать статистику Роналду.

Это очень жестоко – сравнивать их. Оба заслуживают всеобщего уважения».

 
 
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока 2017 года и поделился мнением о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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