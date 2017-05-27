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Ветераны минского «Динамо» и московского «Спартака» сыграют 17 июня на «Тракторе»
28.05.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
17 июня в Минске на стадионе «Трактор» состоится матч между ветеранами минского «Динамо» и московского «Спартака». Матч пройдет в честь 90-летия «бело-голубых».
Начало встречи в 16.00. Вход на игру будет бесплатным.
Напомним, что в чемпионском 1982 году минские динамовцы в заключительном матче первенства СССР обыграли московский «Спартак» на его поле со счетом 4:3, завоевав золотые медали чемпионата.
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17 июня в Минске на стадионе «Трактор» состоится матч между ветеранами минского «Динамо» и московского «Спартака».
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