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«Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» 130 млн евро за Мбаппе
28.05.2017 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».
Испанский и английский клуб предложили по 130 миллионов евро за трансфер 18-летнего француза, сообщает Eurosport со ссылкой на Téléfoot.
Пока ничто не указывает на то, что монегаски примут подобное предложение. На прошлой неделе «Монако» отказался продать Мбаппе мадридцам за 120 миллионов.
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».
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