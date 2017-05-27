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«Шахтер» доставит болельщиков на финал Кубка Беларуси на 40 автобусах
28.05.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится финал Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер».
Солигорский клуб организовал 40 автобусов для болельщиков команды.
Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет сегодня в Гродно и начнется в 17.00.
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Сегодня состоится финал Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер».
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