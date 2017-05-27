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Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек

28.05.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек на матче.

Самым посещаемым стал матч «Витебск» – БАТЭ (5350 зрителей). Наименьшую аудиторию собрало противостояние «Нафтана» и «Минска» (400 человек).

По итогам 10 туров средняя посещаемость высшей лиги составляет 2198 человек.

В таблице посещаемости лидируют БАТЭ (5671 зритель), брестское «Динамо» (5293) и «Гомель» (4320). Замыкают рейтинг «Нафтан» (398 человек), «Ислочь» (543) и «Минск» (740).

Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек на матче.

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