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Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек
28.05.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек на матче.
Самым посещаемым стал матч «Витебск» – БАТЭ (5350 зрителей). Наименьшую аудиторию собрало противостояние «Нафтана» и «Минска» (400 человек).
По итогам 10 туров средняя посещаемость высшей лиги составляет 2198 человек.
В таблице посещаемости лидируют БАТЭ (5671 зритель), брестское «Динамо» (5293) и «Гомель» (4320). Замыкают рейтинг «Нафтан» (398 человек), «Ислочь» (543) и «Минск» (740).
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Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек на матче.
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