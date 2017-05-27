ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Брест – «Шахтер». На матч проданы все билеты

28.05.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Игра пройдет в Гродно на стадионе ЦСК «Неман» в 17.00.

На матч остановлена продажа билетов. Отмечается, что, возможно, некоторое количество билетов еще поступит в продажу.

Вместимость гродненского стадиона составляет 8 479 мест.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Средняя посещаемость 10-го тура чемпионата Беларуси составила 2131 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика