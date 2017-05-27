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«Динамо» Брест – «Шахтер». На матч проданы все билеты
28.05.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».
Игра пройдет в Гродно на стадионе ЦСК «Неман» в 17.00.
На матч остановлена продажа билетов. Отмечается, что, возможно, некоторое количество билетов еще поступит в продажу.
Вместимость гродненского стадиона составляет 8 479 мест.
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Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».
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