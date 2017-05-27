«Динамо» Брест – «Шахтер». На матч проданы все билеты

Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Игра пройдет в Гродно на стадионе ЦСК «Неман» в 17.00.

На матч остановлена продажа билетов. Отмечается, что, возможно, некоторое количество билетов еще поступит в продажу.

Вместимость гродненского стадиона составляет 8 479 мест.