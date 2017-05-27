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«Динамо» Брест – «Шахтер». Торрес, Фамейе, Багарич и Лаптев выйдут в стартовых составах
28.05.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».
«Динамо» Брест: Малерб, Алисейко, Аврэмия, Лебедев, Витус, Букаткин, Легчилин, Осучукву, Чиж, Торрес, Фамейе.
«Шахтер»: Бушма, Матвейчик, Рыбак, Янушкевич, Бурко, Црепуля, Олехнович, Алексиевич, Сойри, Багарич, Лаптев.
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Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».
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