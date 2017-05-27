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«Динамо» Брест – «Шахтер». Торрес, Фамейе, Багарич и Лаптев выйдут в стартовых составах

28.05.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».

«Динамо» Брест: Малерб, Алисейко, Аврэмия, Лебедев, Витус, Букаткин, Легчилин, Осучукву, Чиж, Торрес, Фамейе.

«Шахтер»: Бушма, Матвейчик, Рыбак, Янушкевич, Бурко, Црепуля, Олехнович, Алексиевич, Сойри, Багарич, Лаптев.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча, который начнется в 17.00.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня состоится финал Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером».

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