Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в 9-й раз выиграл чемпионат Беларуси

Фото с сайта БГК имени Мешкова

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил в финальной серии чемпионата Беларуси минский СКА и в 9-й раз стал обладателем золотых медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" хозяева одержали третью викторию подряд - 35:28 (17:14). Как и накануне, гости лишь в начале поединка ни в чем не уступали подопечным Сергея Бебешко, а затем преимущество полностью перешло к "мешковцам", которые стали чемпионами в четвертый раз подряд.

Только в первом матче золотой серии, проходившем в минском дворце спорта "Уручье", гандболисты СКА всерьез сопротивлялись, уступив БГК лишь в овертайме - 31:34, в Бресте команда Игоря Папруги не смогла бороться на равных, проиграв дважды подряд в основное время - 23:31 и 35:28. Итог серии 3-0 в пользу БГК. Минский СКА пока остается самым титулованным клубом страны - в его копилке 10 наград высшей пробы, последняя из которых была завоевана в 2002 году.

В борьбе за бронзу гандболисты "Гомеля" ведут в серии против гродненского "Кронона" 2-0. Сначала гомельчане победили в Гродно - 29:23, а затем выиграли и у себя дома - 25:20. Сегодня соперники вновь сыграют в Гомеле и если хозяева победят, то в четвертый раз подряд финишируют на 3-м месте в национальном первенстве.

У женщин осталось провести заключительный, пятый по счету поединок решающей серии за золото - 30 мая в Минске сойдутся "БНТУ-БелАЗ" и действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля". В их противостоянии пока равенство 2-2.-0-