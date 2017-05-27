Игорь Ковалевич: «Думаю, это один из лучших финалов Кубка Беларуси в плане организации»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич отметил организацию финала Кубка Беларуси.

«Я прошел по центру города, все напоминает о футболе. Очень приятная атмосфера, много болельщиков. Приятно все это видеть. Думаю, это один из лучших финалов Кубка Беларуси в плане организации», – сказал Ковалевич в эфире канала «Беларусь 5».