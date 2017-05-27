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Игорь Ковалевич: «Думаю, это один из лучших финалов Кубка Беларуси в плане организации»
28.05.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич отметил организацию финала Кубка Беларуси.
«Я прошел по центру города, все напоминает о футболе. Очень приятная атмосфера, много болельщиков. Приятно все это видеть. Думаю, это один из лучших финалов Кубка Беларуси в плане организации», – сказал Ковалевич в эфире канала «Беларусь 5».
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич отметил организацию финала Кубка Беларуси.
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