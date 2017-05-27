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Хабаровский СКА вышел в премьер-лигу, «Оренбург» вылетел в ФНЛ

28.05.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5) и вышел в премьер-лигу.

 

Оренбург – СКА Хабаровск 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:5
Дата проведения
28 мая, 15.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика
ОренбургРуденко, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Малых, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Парняков, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 93).
СКА ХабаровскДовбня, Лескано (Кобялко, 85), Удалый, Эдиев, Димидко, Друзин, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 98).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
Предупреждения:
Димидко (3), Дюриш (27), Казанков (39), Ойеволе (70), Никифоров (93), Афонин (105), Малых (109), Кобялко (116).

Первый матч: 0:0.

 
 
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В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5) и вышел в...

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