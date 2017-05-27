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Хабаровский СКА вышел в премьер-лигу, «Оренбург» вылетел в ФНЛ
28.05.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5) и вышел в премьер-лигу.
Первый матч: 0:0.
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В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5) и вышел в...
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