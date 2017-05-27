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Манчини возглавит «Зенит» на следующей неделе

28.05.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко успешно завершил переговоры с тренером Роберто Манчини.

Сегодня стороны согласовали все детали контракта.

Ожидается, что в середине следующей недели «Зенит» объявит об увольнении Мирчи Луческу и назначении Роберто Манчини на пост главного тренера.

Ранее Манчини работал в «Интере», «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине».

 
 
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Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко успешно завершил переговоры с тренером Роберто Манчини.

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