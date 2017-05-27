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«Джиро д’Италия». 21-й этап. Ван Эмден выиграл «разделку», Кириенко – 4-й, Дюмолин победил в общем зачете, Сивцов – 35-й

28.05.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голландский гонщик Йос ван Эмден одержал победу на заключительном этапе многодневки «Джиро д’Италия». В общем зачете первым стал его соотечественник Том Дюмолин.

«Джиро д’Италия»

21-й этап

Монца – Милан

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

29,3 км

Профиль/Карта

1. Йос ван Эмден (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 33,08
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,15
3. Мануэль Квинциато (Италия, BMC) – 0,27
4. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 0,31
5. Джоуи Росскопф (США, BMC) – 0,35
6. Ян Барта (Чехия, Bora-Hansgrohe) – 0,39...
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,54...
96. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain Merida) – 4,34...
130. Илья Кошевой (Беларусь, Selle Italia) – 4,29...
134. Бронислав Самойлов (Беларусь, ССС) – 4,33

Общий зачет

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 90.34,54
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,40
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 1,17
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,56
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,11
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,41
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,04
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 8,10
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) – 15,17...
35. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain Merida) – 1.52,02...
102. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 4.05,01...
112. Бронислав Самойлов (Беларусь, ССС) – 4.15,18...
155. Илья Кошевой (Беларусь, Selle Italia) – 5.11,02

 
 
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Голландский гонщик Йос ван Эмден одержал победу на заключительном этапе многодневки «Джиро д’Италия».

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