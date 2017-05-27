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«Джиро д’Италия». 21-й этап. Ван Эмден выиграл «разделку», Кириенко – 4-й, Дюмолин победил в общем зачете, Сивцов – 35-й
28.05.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голландский гонщик Йос ван Эмден одержал победу на заключительном этапе многодневки «Джиро д’Италия». В общем зачете первым стал его соотечественник Том Дюмолин.
«Джиро д’Италия»
21-й этап
Монца – Милан
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
29,3 км
1. Йос ван Эмден (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 33,08
Общий зачет
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 90.34,54
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«Джиро д’Италия». 21-й этап. Ван Эмден выиграл «разделку», Кириенко – 4-й, Дюмолин победил в общем зачете, Сивцов – 35-й
Голландский гонщик Йос ван Эмден одержал победу на заключительном этапе многодневки «Джиро д’Италия».
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