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Брестское «Динамо» второй раз выиграло Кубок Беларуси

28.05.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:1, пенальти 10-9).

Брестчане второй раз в истории выиграли Кубок. Также по 2 раза турнир выигрывали «Шахтер», «Славия», «Гомель», МТЗ-РИПО и «Нафтан».

 
Теги: Гомель
 
 
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В финальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:1, пенальти 10-9).

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