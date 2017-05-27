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Брестское «Динамо» второй раз выиграло Кубок Беларуси
28.05.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:1, пенальти 10-9).
Брестчане второй раз в истории выиграли Кубок. Также по 2 раза турнир выигрывали «Шахтер», «Славия», «Гомель», МТЗ-РИПО и «Нафтан».
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В финальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:1, пенальти 10-9).
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