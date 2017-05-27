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Брестское «Динамо» начнет выступление в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, «Шахтер» – с первого
28.05.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в финале Кубка Беларуси (1:1, пенальти – 10:9).
Брестчане отобрались в Лигу Европы, где стартуют со 2-го квалификационного раунда. «Шахтер» и минское «Динамо» начнут выступление в Лиге Европы с 1-го раунда квалификации.
Отметим, что брестчане не имеют еврокубкового рейтинга и начнут выступление в турнире со средним рейтингом Беларуси – 3,975. Это не позволит попасть в корзину сеянных при жеребьевке 2-го рунда.
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Брестское «Динамо» начнет выступление в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, «Шахтер» – с первого
Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в финале Кубка Беларуси (1:1, пенальти – 10:9).
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