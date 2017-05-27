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Владимир Журавель: «Посвящаем эту победу городу Бресту»

28.05.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат финального матча Кубка Беларуси.

«Фантастические ощущения. Рад за город, за команду, посвящаем эту победу городу Бресту.

В принципе, ожидалось, что игра будет осторожной. «Шахтер» забил красивый мяч, но мы вернулись в игру. Во втором дополнительном тайме уже были готовы к пенальти. Зная Бушму, были опасения за серию. Володя очень хорошо работает по мячу.

Пенальти перед игрой не тренировали. Лучше, конечно до пенальти не доводить.

Давление? Мы не думали о Лиге Европы, думали о пути, который прошли. «Шахтер» на сегодняшний день одна из самых сильных команд Беларуси.

Сегодня порадуемся долгожданному Кубку, а завтра будем думать о следующей игре», – сказал Журавель в эфире канала «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат финального матча Кубка Беларуси.

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