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Михаил Захаров: «Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте»
28.05.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что белорусский хоккей на протяжении последних десяти лет не прогрессирует.
«Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один – количество игроков, которые играют в НХЛ», – сказал Захаров в эфире канала ОНТ.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что белорусский хоккей на протяжении последних десяти лет не прогрессирует.
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