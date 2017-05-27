Михаил Захаров: «Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что белорусский хоккей на протяжении последних десяти лет не прогрессирует.

«Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один – количество игроков, которые играют в НХЛ», – сказал Захаров в эфире канала ОНТ.