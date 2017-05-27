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Олег Кубарев: «Все было в наших руках, но соперник был наглее, продавил нас»
28.05.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча за Кубок Беларуси против «Динамо» (1:1, пенальти – 9:10).
«Первое, что я хочу сделать – это поздравить «Динамо» с завоеванием Кубка и попаданием в Лигу Европы.
Конечно, обидно проигрывать в таком матче. Надеюсь, что футбол держал в напряжении всех. Антураж хороший. Все было в наших руках, но соперник был наглее, продавил нас.
В серии пенальти били все футболисты, поэтому вопросов к игрокам нет. Постараемся побыстрее отойти от этого разочарования. В чемпионате у нас дела получше, так что поскорее вернемся к тренировочному процессу», – сказал Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча за Кубок Беларуси против «Динамо» (1:1, пенальти – 9:10).
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