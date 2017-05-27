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Владимир Журавель: «Прошли по тяжелому пути: обыграли минское «Динамо», «БАТЭ» и вот теперь «Шахтер»
28.05.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал итог финального матча Кубка Беларуси против «Шахтера» (1:1, пенальти – 10:9).
– Матч нет смысла комментировать. Завоевали Кубок страны – почетный трофей. Прошли по тяжелому пути: обыграли минское «Динамо», «БАТЭ» и вот теперь солигорский «Шахтер», – сказал Журавель.
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Владимир Журавель: «Прошли по тяжелому пути: обыграли минское «Динамо», «БАТЭ» и вот теперь «Шахтер»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал итог финального матча Кубка Беларуси против «Шахтера» (1:1, пенальти – 10:9).
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