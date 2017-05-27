ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Зенит» объявил об отставке Луческу

28.05.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Зенит» официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.

«Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу», – говорится в заявлении клуба.

После завершения сезона в «Зените» сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Фурсенко, а спортивным директором – Константин Сарсания.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе «Зенит» возглавит Роберто Манчини. 

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Зенит» официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Журавель: «Прошли по тяжелому пути: обыграли минское «Динамо», «БАТЭ» и вот теперь «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика