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«Зенит» объявил об отставке Луческу
28.05.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Зенит» официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.
«Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу», – говорится в заявлении клуба.
После завершения сезона в «Зените» сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Фурсенко, а спортивным директором – Константин Сарсания.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе «Зенит» возглавит Роберто Манчини.
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«Зенит» официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.
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