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Никита Букаткин: «Столько «точек» – уже люди «кончали». Все бьют по «девяткам» – стальные яйца у людей»

28.05.2017 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин эмоционально подвел итог противостоянию с солигорским «Шахтером» в финале Кубка страны (1:1, пен. — 10:9).

– Я понимаю болельщиков: они многого хотят. Раз мы выиграли, значит, оправдали их ожидания.

- Встречу в рамках чемпионата вы проиграли, в этом матче у вас получилось хорошо связать атаку «Шахтера»...

– Ну да, тем более это финал Кубка. А ведь поединок чемпионата отличается от кубкового по всем параметрам. Мы разбирали игру соперника тщательно, знали, чем он собирается нас удивлять. Плюс погодные условия такие, что, наверное, «Шахтеру» было тяжелее. Молодцы ребята, что отыгрались. Были моменты дожать в основное время, но получилось победить в серии пенальти.

- Как смотрелась данная серия со скамейки?

– Тяжело, тяжело... Столько «точек» — уже люди «кончали». Все бьют по «девяткам» — стальные яйца у людей, – сказал Букаткин.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин эмоционально подвел итог противостоянию с солигорским «Шахтером» в финале Кубка страны (1:1, пен.

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