Олег Кубарев: «Кубок ничего не решает. Да, это трофей, но для «Шахтера» важнее чемпионат»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (1:1, пенальти – 10:9).

- Трофей забрал ваш друг, Владимир Журавель, прокомментируйте.

– Ну, я Володю поздравил. Наверное, за него буду радоваться уже не сегодня. Какие тут чувства могут быть? Друг один, а болельщиков несколько тысяч. Не первый проигранный финал, надеюсь, выиграем в следующий раз.

- Серию пенальти начинало «Динамо». Это как-нибудь повлияло на исход?

– Знаете, есть анализ, как пробивались пенальти, но я бы сейчас не хотел вдаваться в подробности. Скажу так: вторыми должно было быть бить легче. Но сегодня у соперника глаза горели больше.

- Что пошло сегодня не так?

– Бушма, когда играл за «Минск», то минское «Динамо» забило ему только один пенальти. Я говорил, что я спокоен, и был уверен, что опыт Бушмы и реакция нам поможет. Но здесь вмешиваются какие-то факторы, которые тяжело увидеть и предвидеть. Элемент случайности здесь большой. «Динамо» было сильнее в серии, но я не скажу, что мы были плохи.

- Вы первым решили произвести замену, сняв Сойри. Не устраивала фланговая игра?

– Ее и не было, фланговой игры. Я посмотрел статистику, которую мы ведем, и предупредил ребят, что имея форварда в этой зоне, под Лаптева нужны фланговые передачи, которых вообще не было. Плюс и ударов не было. Не хватало нашим футболистам то решительности, то еще что-то мешало. Единственное, Лисакович не готов сыграть два тайма, поэтому я его придержал. С таким календарем 4-я замена, как в Англии, не помешала бы.

- Сетовали на то, что федерация никак не назначит на ваши матчи Кульбакова. Довольны его работой?

– Отсудил хорошо, я пожал ему руку. Тут я не тем недоволен, что Кульбакова не ставят! Просто вы оцениваете игру сверху, вы все равно не чувствуете те моменты, которые могут игру изменить. Фол Лаптева в центре и после него приходит гол. Казалось бы, безобидный фол, но представьте, что судья его придумал. Какое было бы разочарование? Вот в чем вопрос. Там же я говорил, что боковые арбитры отсудили три раза минское «Динамо». Сегодня боковые в футболе решают ровно столько же, сколько основные. Если бы меня отсудили три раза одни и те же – ко мне были бы вопросы. Вот «Крумкачы» составили видео, якобы нам в их игре помогал судья. Я ручаюсь за себя, за клуб, что мы здесь за спиной никаких разговоров не ведем, чтобы нам кто-то что-то помогал.

- Гол случился сразу после замены Лаптева. Не жалеете, что перед стандартом сняли фактурного игрока?

– Ему уже было тяжело, и он просил замену. Мы же не поменяли большого на маленького. Дело же не в том, что Лаптев заработал штрафной. А выйди пораньше Януш, все было бы по-другому. Еще раз говорю – мы начали садиться низко. На правом фланге Витус что хотел с мячом делал. Мы перестали придавливать соперника. Вот здесь у нас были проблемы, и мы будем разбираться, что на игроков давило. На Брест могло давить, как вы говорите, психология. Они шли ва-банк. Не могу говорить угадал или не угадал. Замену Лаптев просил.

- Может, мог он подождать?

– Вы помощи будете просить, а я буду ждать, да? :)

- Сколько нужно времени вам, чтобы выйти из этого психологического состояния?

– Мне надо пару дней провести на даче. :) Мы провели 15 матчей, и большинство из них на выезде. Серию на выезде мы играем – команда играет невыразительно. Дома мы играем в другой футбол. Я обеспокоен тем, чтобы команда играла лучше. Команда, которая хочет стать чемпионом – должна играть по-чемпионски. Я за это переживаю.

По большому счету, Кубок ничего не решает. Да, это трофей, но для «Шахтера» важнее чемпионат. Забыть и переключиться, потому что кроме чемпионата будет еще Лига Европы. Команду надо переключить, а сам я быстро переключусь, – сказал Кубарев.