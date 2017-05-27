Belultras.by: ОМОН применил силу по отношению к фанатам «Динамо», выбежавшим на поле

На гродненском ЦСК прошел финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (1:1, пен. — 10:9). Некоторые болельщики брестчан после победы команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа не остались в стороне от происходящего.

«ОМОН применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле. Демешко и Цеван отбивали фанатов», — пишет твиттер Belultras.by.

Омон применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле, Демешко и Цеван отбивали фанатов. pic.twitter.com/n6KVQGZJ13 — Belultras.by (@belultras_by) May 28, 2017