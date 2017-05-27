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Belultras.by: ОМОН применил силу по отношению к фанатам «Динамо», выбежавшим на поле
28.05.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
На гродненском ЦСК прошел финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (1:1, пен. — 10:9). Некоторые болельщики брестчан после победы команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа не остались в стороне от происходящего.
«ОМОН применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле. Демешко и Цеван отбивали фанатов», — пишет твиттер Belultras.by.
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На гродненском ЦСК прошел финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (1:1, пен.
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