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Belultras.by: ОМОН применил силу по отношению к фанатам «Динамо», выбежавшим на поле

28.05.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На гродненском ЦСК прошел финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (1:1, пен. — 10:9). Некоторые болельщики брестчан после победы команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа не остались в стороне от происходящего.

«ОМОН применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле. Демешко и Цеван отбивали фанатов», — пишет твиттер Belultras.by.

 
 
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На гродненском ЦСК прошел финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (1:1, пен.

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