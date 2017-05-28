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Александр Лукашенко: «Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды»
28.05.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что инвентарь нужно производить самим.
«Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды», – сказал Лукашенко в эфире канала СТВ.
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Александр Лукашенко: «Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды»
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что инвентарь нужно производить самим.
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