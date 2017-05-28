Александр Лукашенко: «Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что инвентарь нужно производить самим.

«Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды», – сказал Лукашенко в эфире канала СТВ.