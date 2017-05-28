Дмитрий Басков: «Мое предложение – сделать зарплату детских тренеров в регионах минимум 1000 рублей»

Директор ДЮСШ БФСО «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о работе детских школ.

– Есть школы, у которых есть условия для реализации целей, есть кадры. Но во многих школах в регионах этого нет. Сегодня мало кто из квалифицированных тренеров поедет за 400 рублей в месяц.

- На совещании была озвучена цифра 2000.

– 2000 для тренеров новых клубов, которые будут открываться, для детских тренеров такой цифры не было. Но президент поручил навести порядок в детских школах, дать достойную зарплату детским тренерам. Детский тренер – это фундамент развития.

- Какая зарплата должна быть у детского тренера, чтобы он поехал в другой город?

– Мое предложение было сделать зарплату детских тренеров в регионах минимум 1000 рублей. Обеспечить арендным жильем на местах, – сказал Басков в программе «Контуры» на канале ОНТ.