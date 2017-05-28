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Белоруска Александра Саснович вышла во второй раунд "Ролан Гаррос"

28.05.2017 22:25 — Новости Спорта | БелТА  
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Белоруска Александра Саснович вышла во второй раунд "Ролан Гаррос"
Александра Саснович. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" Александра, занимающая 98-е место в мировом рейтинге, встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (65-й номер рейтинга WTA) и уступила в первой партии со счетом 4:6. Второй сет Саснович начала гораздо увереннее и повела 4:1, затем соперница сумела проявить характер и сравняла счет - 5:5, но все же белоруска добилась своего и выиграла 7:5. В решающей партии шла упорная борьба, в которой сильнее оказалась Александра Саснович - 6:3. Встреча продолжалась 2 ч. 23 мин. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница сегодняшнего матча между китаянкой Чжан Шуай (38) и хорваткой Донной Векич (75).

Накануне в Париже уже произошла одна громкая сенсация - первая ракетка мира немка Ангелика Кербер неожиданно уступила российской теннисистке Екатерине Макаровой, занимающей 40-е место в мировом рейтинге - 2:6, 2:6.

В первом круге мужского парного разряда ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и россиянин Михаил Южный встретятся с французским тандемом Квентин Халис / Адриан Маннарино.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на "Ролан Гаррос" 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первом круге мужского парного разряда ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и россиянин Михаил Южный встретятся с французским тандемом Квентин Халис /...

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