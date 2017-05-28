298 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили солигорский "Шахтер" в решающем поединке 26-го розыгрыша Кубка Беларуси и завоевали путевку в Лигу Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм финала получился не очень зрелищным, обе команды играли осторожно, уделив главное внимание обороне. Ближе к перерыву активизировались брестчане, в рядах которых выделялся Жоэл Фамейе. Однако опытнейший голкипер "Шахтера" Владимир Бушма был начеку и ликвидировал все угрозы. Его партнеры по команде практически не угрожали воротам французского вратаря динамовцев Жереми Малерба. Во второй половине встречи гораздо более агрессивно заиграли солигорские футболисты. Результатом их преимущества стал гол Виталия Лисаковича, который на 69-й минуте игры воспользовался подачей с правого фланга атаки Дражена Багарича - 1:0. После пропущенного мяча наставник "Динамо" Владимир Журавель выпустил на поле опытного форварда Дмитрия Мозолевского и Павла Седько. Замены взбодрили брестчан, и вскоре их атакующий натиск привел к взятию ворот: на 82-й минуте Алексей Легчилин сравнял счет - 1:1. Концовка основного времени прошла под знаком преимущества "Динамо", но развить свой успех им не удалось, и игра перешла в овертайм. Дополнительные 30 минут прошли на встречных курсах, но более 8 тыс. зрителей, до отказа заполнивших трибуны гродненского ЦОС "Неман", забитых мячей не увидели. Все решилось в серии пенальти. Ее героем стал голкипер "Динамо" Жереми Малерб, отразивший 10-й по счету удар, который исполнял Алексей Янушкевич - 10:9 в пользу брестчан.

Это второй Кубок для динамовцев с берегов Буга, первый был завоеван 10 лет назад в финальном противостоянии с борисовским БАТЭ и также в серии послематчевых пенальти.-0-