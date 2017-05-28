Франческо Тотти: «Годы в «Роме» были как прекрасный сон, в который уже не вернуться»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выступил с прощальной речью.

«К сожалению, настал этот момент, а я надеялся, что он никогда не придет. За последние несколько дней так много сказано обо мне, такие прекрасные слова… Вы были на моей стороне, подталкивали меня вперед в сложные моменты. Поэтому хочу сказать спасибо всем.

Я сам плакал, словно безумец! Нельзя просто забыть такие 25 лет. Я благодарю всех, хоть мне сейчас и нелегко. Я говорил с женой о том, какими были эти 25 лет.

Благодарю маму, отца, брата, семью и друзей. Спасибо моей жене и троим детям. Я хотел начать с этого, поскольку не был уверен, что смогу довести речь до конца.

Невозможно передать столько лет несколькими фразами. Я бы хотел сделать это посредством песни или поэмы. Но я не слишком хорош в стихосложении. Я старался выражать себя через игру своими ногами. Так все становилось проще.

Знаете, во что я больше всего любил играть в юности? В футбол! И это до сих пор так. Но в какой-то момент ты должен вырасти. Об этом мне и говорили, о том, что время уже приняло решение.

Время пришло, похлопало меня по плечу, сказав, что я должен повзрослеть. Оно сказало: с завтрашнего дня ты будешь взрослым. Снимай шорты и бутсы. Теперь ты мужчина, нельзя больше вдыхать запах травы, чувствовать лучи солнца на лице, адреналин и радость во время празднований.

В последние месяцы я задавался вопросом: почему я пробуждаюсь от этого сна? Знаете, как в детстве снится что-то прекрасное, а потом мама будит, и надо идти в школу? Пытаешься вернуться в тот сон, но в тот же самый сон уже никогда не удастся вернуться.

На этот раз речь не о сне, а о действительности. Я хотел бы посвятить это послание всем детям, которые поддерживали меня и тем, которые, возможно, росли вместе со мной и уже стали отцами.

Я бы хотел считать свою карьеру сказочной историей, которую можно рассказывать… и сейчас худшая часть истории. Теперь она действительно окончена. В последний раз снимаю с себя футболку. Я ее красиво сложу. Но должен сказать, я не готов заявить, что все закончено и, возможно, никогда не буду готов.

Извините, что на протяжении этого периода я не давал интервью и не прояснял своих намерений. Было нелегко выключить свет. Теперь я испуган. Это не то чувство, которое ощущаешь, когда стоишь перед воротами и надо забить с пенальти.

Так что позвольте мне испытывать легкий страх. Сейчас я нуждаюсь в вас и вашей теплоте. В том, что вы мне всегда давали. С ней я точно сумею перевернуть страницу и пустится в новое приключение.

Сейчас время поблагодарить моих партнеров, тренеров, руководителей клуба, болельщиков, южную трибуну. Я счастлив и горд, что отдал 28 лет моей любви «Роме». Я люблю вас!» – сказал итальянец.