Михаил Захаров: «С приходом иностранных специалистов все развалилось»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о иностранных специалистах.

«С приходом иностранных специалистов все развалилось. Нам говорили, что заграничные тренеры нам помогут, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем чему-то поучиться у них, если они нам хотят помочь.

Я не скажу, что Льюис плохой тренер, но он не первый тренер. Однозначно.

Легионеры есть неплохие. Они показывают, как надо тренироваться, как относиться к делу. Здесь надо найти золотую середину», – сказал Захаров в эфире канал СТВ.