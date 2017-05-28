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Михаил Захаров: «С приходом иностранных специалистов все развалилось»
29.05.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о иностранных специалистах.
«С приходом иностранных специалистов все развалилось. Нам говорили, что заграничные тренеры нам помогут, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем чему-то поучиться у них, если они нам хотят помочь.
Я не скажу, что Льюис плохой тренер, но он не первый тренер. Однозначно.
Легионеры есть неплохие. Они показывают, как надо тренироваться, как относиться к делу. Здесь надо найти золотую середину», – сказал Захаров в эфире канал СТВ.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о иностранных специалистах.
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