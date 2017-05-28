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Определились все клубы, которые напрямую попали в группу ЛЧ

29.05.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»
Германия: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд
Англия: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» 
Италия: «Ювентус», «Рома»
Франция: «Монако», «ПСЖ»
Португалия: «Бенфика», «Порту» 
Россия: «Спартак»
Украина: «Шахтер»
Бельгия: «Андерлехт»
Турция: «Бешикташ» 
Швейцария: «Базель»
Голландия: «Фейеноорд»

Еще десять участников определятся в квалификации. 

Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

 
 
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Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

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