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Определились все клубы, которые напрямую попали в группу ЛЧ
29.05.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»
Еще десять участников определятся в квалификации.
Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.
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Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
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