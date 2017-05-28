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Месси в 4-й раз стал обладателем «Золотой бутсы», повторив рекорд Роналду

29.05.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам прошедшего сезона стал обладателем «Золотой бутсы».

29-летний аргентинец забил в чемпионате Испании 37 мячей (74 очка), опередив в гонке за приз Баса Доста («Спортинг», 34 гола – 68 очков) и Пьер-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д, 31 гол – 62 очка).

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Четыре раза «Золотую бутсу» также выигрывал форвард «Реала» Криштиану Роналду.

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам прошедшего сезона стал обладателем «Золотой бутсы».

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