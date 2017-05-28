Белорусские волейболисты победили Данию и вышли в третий раунд отбора на ЧМ

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты в заключительном матче турнира в Загребе победили Данию со счетом 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:23) и вышли в третий раунд квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в столице Хорватии с датчанами получилась напряженной, от ее исхода зависели турнирные перспективы подопечных Александра Сингаевского. Белорусам приходилось часто отыгрываться в ходе матча. Уверенные действия на площадке Павла Куклинского (16 очков) и Павла Авдоченко (10 очков) помогли команде выиграть в концовках партий и обеспечить себе выход в следующий раунд отбора.

Итоговое положение в группе Е: 1. Сербия - 5 побед (15 очков/5 матчей). 2. Беларусь - 4 (11/5). 3. Швейцария - 3 (9/4). 4. Дания - 2 (5/5). 5.Хорватия - 1 (4/5). 5. 6. Норвегия - 0 (1/5).

Сборная Сербии стала победителем квалификации в группе Е и вместе с другими волейбольными дружинами из Франции, Нидерландов, Словении, России и Финляндии, занявшими первое место в других группах, получила право сыграть на чемпионате мира.

В третьем раунде квалификации, который пройдет с 11 по 16 июля за единственную путевку на чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в 2018 году в Италии и Болгарии, поспорят команды Беларуси, Эстонии, Германии, Словакии, Испании и Бельгии.

Женская сборная Беларуси начнет отборочный турнир к мировому форуму 31 мая в бельгийском Кортрейке встречей с испанскими волейболистками.-0-