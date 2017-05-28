Стали известны почти все соперники БАТЭ по двум квалификационным раундам и раунду плей-офф Лиги чемпионов

БАТЭ примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2017/18. Клуб начнет свой путь со 2-го квалификационного раунда, в котором БАТЭ станет сеянным с рейтингом 29,475. На данный момент известны 15 возможных соперников из 17.

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В 3-м квалификационном раунде БАТЭ также попадет в числе сеянных. Известны пока 9 потенциальных соперника из 10. В их числе «Астана», пражская «Славия», белградский «Партизан», «Хапоэль» Беер-Шева и «Русенборг».

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В раунде плей-офф БАТЭ, скорее всего, будет несеяным. На данный момент более высокий рейтинг у трех клубов: «Олимпиакос» (64,580), «Селтик» (42,785) и «Копенгаген» (37,800), «Зальцбург» (40,570) и «Лудогорец» (34,175).

Сеяным в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов БАТЭ может стать лишь в том случае, если какая-нибудь из команд с более высоким коэффициентом вылетит на предыдущих стадиях турнира.

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Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ, будучи сеянным, вылетел в 3-м раунде Лиги чемпионов, проиграв ирландскому «Дандолку»