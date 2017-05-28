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Александр Лукашенко: «Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году. Не потерплю такой работы»
29.05.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство развитием хоккея в стране.
«Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году. Я не потерплю такой работы.
Сегодня в хоккее не просто играют. Сегодня это не борьба, это битва. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Трем сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть над прежде всего. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться.
Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит», – заявил Лукашенко на совещании с руководителями белорусского хоккея.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство развитием хоккея в стране.
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