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Журналист «Беларусь 1» Стуло: «Поставлена задача сборной Беларуси выйти в плей-офф на ЧМ-2021»
29.05.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборной Беларуси поставлена задача выйти в плей-офф на домашнем чемпионате мира в 2021-м году.
Об этом заявил журналист «Беларусь 1» Николай Стуло во время программы «Главный эфир». Такие выводы были сделаны по итогам совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с хоккейными функционерами страны.
Напомним, на предыдущем домашнем чемпионате мира белорусская команда вышла в раунд плей-офф, где уступила Швеции в 1/4 финала. На ЧМ-2017 подопечные Дэйва Льюиса заняли 13-е место из 16-ти участников.
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Сборной Беларуси поставлена задача выйти в плей-офф на домашнем чемпионате мира в 2021-м году.
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