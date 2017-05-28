МИНСК, 29 мая — Sputnik. Брестское "Динамо", одержавшее викторию в финале Кубка Беларуси по футболу, посвятило победу своим болельщикам, заявил главный тренер команды Владимир Журавель.

Финал Кубка Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" состоялся 28 мая на ЦСК "Неман" в Гродно. Основное и дополнительное время матча победителя не выявило (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались брестчане — 10:9. "Динамовцы" завоевали трофей впервые за десять лет . Благодаря этой победе брестчане смогут выступить в Лиги Европы со второго раунда квалификации.

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Бреста. Всех тех, кто переживал за нас в Бресте, на площади, где транслировали футбол. Эту победу посвящаем болельщикам", — сказал Журавель после игры. Слова специалиста приводит пресс-служба АБФФ .

Он подчеркнул, что "на кону стояла судьба команды". "Очень много болельщиков, которыми мы дорожим и не хотим потерять. И когда мы узнали, что приедет большое число болельщиков, что и видно было на трибунах, то переживали", — сказал специалист.

Наставник "Динамо" признался, что команда специально пенальти не тренировала. "Не хотели доводить до этого", — добавил Журавель, отметив, что, несмотря на это, перед игрой учитываются все нюансы.

По словам главкома, он переживал за каждого игрока, исполнявшего 11-метровый удар. "Повторюсь, что мы не тренировали перед матчем пенальти, поэтому каждый удар — большое волнение. Главное, что игроки справились с волнением и все свои шансы использовали", — сказал Журавель.

Эмоциональный настрой на игру Журавель назвал основополагающим. "Я первый раз видел команду в таком состоянии — все были заведены, настроены на бой. Я очень рад за них. Победа — их заслуга", — заключил он.