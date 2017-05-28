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Михаил Захаров: «Федерация должна брать и отправлять по одному специалисту в регионы»
29.05.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о развитии детского хоккея.
«Федерация должна брать и отправлять по одному специалисту в регионы. Давать нормальную зарплату, вот и все. Поработает человек 2-3 года там, проявит себя, вернется обратно, а может и останется. Молодым ребятам, которые только закончили играть, надо оттуда начинать. Но все хотят начинать с команды мастеров или с минского «Динамо». Никто не хочет начинать с детей», – сказал Захаров в программе «Контуры» на канале ОНТ.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о развитии детского хоккея.
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