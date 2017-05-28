Брестское «Динамо» стартует в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда и будет несеянным

Брестское «Динамо» стало обладателем Кубка Беларуси и примет участие в розыгрыше Лиги Европы 2017/18. Команда начнет свой путь в еврокубке со 2-го квалификационного раунда.

«Динамо» попадет в список несеянных с рейтингом 3,975. Среди возможных соперников значатся такие клубы, как тель-авивский «Маккаби», «Хайдук», «Войводина», «Слован» и «Абердин».

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В случае прохода, в третьем квалификационном раунде подопечных Владимира Журавеля ожидают такие команды, как «Зенит», «Милан», «Атлетик», ПСВ, «Краснодар» и «Эвертон».

Отметим, что если брестчане обыграют во втором квалификационном раунде сеянную команду, то заберут ее рейтинг и могут попасть в число сеянных перед жеребьевкой следующего раунда. Тогда возможными соперниками станут такие клубы, как «Видеотон», донецкий «Олимпик», «Утрехт» и австрийский «Штурм».

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