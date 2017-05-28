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Семен Шапиро: «Одна из задач – создание в Беларуси производств по изготовлению экипировки. В детстве все покупали клюшки «Телеханы»
29.05.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Семен Шапиро назвал свою задачи на посту председателя ФХБ.
«Поручений очень много. Это вся хоккейная пирамида, от национальной команды до детского спорта. Включая минское «Динамо», чемпионат Беларуси.
Одна из задач – создание в Беларуси производств по изготовлению экипировки для спортсменов. Чтобы мы нашли возможные, доступные и дешевые способы одеть хоккеистов в спортивную форму, не закупая форму за границей.
Конечно, и клюшки делать. Где? Об этом надо подумать. В детстве мы все покупали клюшки «Телеханы». Они в те годы были достаточно распространены», – сказал Шапиро.
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Семен Шапиро: «Одна из задач – создание в Беларуси производств по изготовлению экипировки. В детстве все покупали клюшки «Телеханы»
Председатель ФХБ Семен Шапиро назвал свою задачи на посту председателя ФХБ.
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