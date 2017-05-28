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«МЮ» предлагает за Перишича 40 млн евро, «Интер» требует 55

29.05.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Интером» о трансфере вингера Ивана Перишича.

Сообщается, что в оценке трансферной стоимости 28-летнего хорвата стороны расходятся на 15 миллионов евро – «МЮ» предлагает за Перишича 40 миллионов, тогда как миланцы требуют 55.

Ранее стало известно, что хавбек уже дал согласие на переход в английский клуб.

В 36 матчах прошедшего чемпионата Италии Перишич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Интером» о трансфере вингера Ивана Перишича.

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