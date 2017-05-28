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Екатерина Карстен выиграла серебро ЧЕ по академической гребле

29.05.2017 10:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка белоруска Екатерина Карстен стала серебряным призером чемпионата Европы по академической гребле, сообщает Sputnik.

Континентальное первенство по академической гребле состоялось в городе Рачице (Чехия).

Карстен принимала участие в соревнованиях одиночных лодок. В финальном заезда 45-летняя белорусская спортсменка уступила 0,63 секунды представительнице Великобритании Виктории Торнлей, преодолевшей дистанции за семь минут 34,23 секунды. Бронза досталась немке Аннекатрин Тиле (семь минут 35,79 секунды).

Серебро ЧЕ для Карстен стало первой наградой в нынешнем сезоне. Напомним, в начале мая в Белграде на этапе Кубка мира белоруска заняла четвертое место.

Кроме того, копилка белорусской сборной пополнилась бронзой Станислава Щербачени, выступавшего в классе мужских одиночек. Белорус показал результат шесть минут 52,99 секунды. Первое место занял чешский спортсмен Ондрей Синек (6 минут 48,13 секунды), вторым финишировал хорватский гребец Дамир Мартин (6 минут 50,02 секунды).

В финале заезде восьмерок парных с рулевым белорусская команда (Инна Никулина, Татьяна Пигарева, Ксения Романовская, Анастасия Семенова, Маргарита Кречко, Яна Цупа, Дарья Марченко, Александра Юхнович, рулевая Ярослава Павлович) заняла пятое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейское первенство завершилось в чешской Рачице, белорусы завоевали две медали.

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