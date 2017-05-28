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Сергей Новиков: «Поговаривают о новой регламентной перелицовке чемпионата Беларуси, предусматривающей отмену раундов плей-офф»

29.05.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился новостью о возможной отмене раундов плей-офф в чемпионате Беларуси по гандболу.

«В наших гандбольных кулуарах уверенно поговаривают о новой регламентной перелицовке чемпионата страны, предусматривающей отмену раундов плей-офф. Хотелось бы послушать мотивировку сторонников такой меры.

На наш взгляд, выявление владельцев трофеев и призеров в стыковых матчах — это единственный буксир, дотягивающий до конца сезона хоть какое-то внимание публики к национальным клубным турнирам. Обрубить его — окончательно обнулить этот интерес. И надо сильно напрячь фантазию, чтобы представить и обосновать выгоды, которые станут компенсацией такой потери.

Чемпионатный эндшпиль, разыгранный на минувшей неделе, даже при всей незатейливости его сюжета в этом убедил. На пути брестского клуба имени Мешкова к девятому чемпионскому титулу стоял зубастый и интересный оппонент», – сказал Новиков.

 
Теги: Новости
 
 
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился новостью о возможной отмене раундов плей-офф в чемпионате Беларуси по гандболу.

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