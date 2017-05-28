Минское «Динамо» будет сеянным в первых трех раундах квалификации Лиги Европы, «Шахтер» – в двух

Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» представят Беларусь в Лиге Европы сезона 2017/18.

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» начнут свой путь с первого квалификационного раунда, где попадут в список сеянных. Причем коэффициенты белорусских клубов одни из самых больших на этой стадии – 10.975 у «Динамо», 7,474 у «Шахтера».





Во втором квалификационном раунде подопечные Гуренко и Кубарева также окажутся в числе сеянных. Потенциальными соперниками могут стать «Милсами», «Сараево», «Рейкьявик» и еще 29 клубов.







В случае успешного прохождение первых двух раундов, минское «Динамо» в третьей части квалификации вновь попадет в корзину к сеянным командам. «Шахтер» окажется в числе несеянных.







Отметим, что в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, оба белорусских клуба попадут в число несеянных. Тогда потенциальными соперниками «Шахтера» и «Динамо» могут стать такие клубы, как «Зенит», «Милан», «Атлетик», ПСВ, «Краснодар» и «Марсель».





