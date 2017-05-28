МИНСК, 29 мая — Sputnik. Форвард сборной Аргентины по футболу и испанской "Барселона" Лионель Месси получил награду "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов по итогам сезона.



© REUTERS Juan Medina Роналду заплатил €6 млн, чтобы избежать тюремного срока

Месси в завершившемся чемпионате Испании забил 37 мячей, набрав в зачете "Золотой бутсы" 74 (37×2) очка, так как коэффициент чемпионата Испании равен двум. Следом за 29-летним аргентинцем по этому показателю идет игрок лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола, 68 очков), третьим стал нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Четыре "бутсы" у форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.