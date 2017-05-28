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Тренерский штаб минского «Динамо» не изменится

29.05.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХБ Семен Шапиро сообщил, что в тренерском штабе минского «Динамо» изменений не будет.

«Пока тренерский штаб в минском «Динамо» останется тот, который был. Это мое мнение. Думаю, ситуация пока не изменится.

Что касается легионеров, то решили уменьшать их количество, чтобы давать нашим ребятам больше себя появлять. Сегодня речь идет о трех-четырех легионерах. Конечно, вратарь хороший должен быть у нас. Но важно и нашу детскую вратарскую школу развивать», – сказал Шапиро.

Напомним, что главным тренером команды является Крэфг Вудкрофт.

 
 
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Председатель ФХБ Семен Шапиро сообщил, что в тренерском штабе минского «Динамо» изменений не будет.

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