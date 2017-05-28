Лионель Месси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - приза лучшему бомбардиру футбольных чемпионатов европейских стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившемся сезоне Месси в 38 матчах забил в чемпионате Испании 37 мячей. "Серебряную бутсу" получит голландский нападающий лиссабонского "Спортинга" Бас Дост, на лицевом счету которого 34 гола в 34 встречах португальского первенства. "Бронзовую бутсу" завоевал габонский форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 31 мяч в 34 играх немецкой бундеслиги.

Лионель Месси, которому ровно через месяц исполнится 30 лет, становился лучшим снайпером футбольных первенств Старого Света в 2010, 2012 и 2013 годах. Также 4 "Золотых бутсы" в активе португальского форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду (2008, 2011, 2014, 2015).-0-