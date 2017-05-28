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Директор по развитию брестского «Динамо» Радьков станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

29.05.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

Начало эфира в 20.35 на телеканале «Беларусь 5».

«Динамо» Брест – победитель Кубка Беларуси. Все о захватывающих событиях в Гродно накануне, а также большой разговор с директором по развитию клуба с берегов Буга Виктором Радьковым.

Кстати, ваши вопросы до 14.00 принимаются и приветствуются в комментариях.

Треть высшей лиги миновала. Поговорим обстоятельно о «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ, «Витебске и «Крумкачах». А также откроем неделю сборной Беларуси – она собралась в Минске и начала подготовку к товарищескому матчу против Швейцарии 1 июня», – написал Ходасевич.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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