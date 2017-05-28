|
Минское «Динамо» не ответило сборной Беларуси на запрос о вызове Сароки в национальную команду
29.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
На тренировке собравшейся 29 мая сборной Беларуси отсутствуют получивший травму Алексей Гаврилович, а также Александр Макась. Он восстанавливается после повреждения.
Кроме того, отсутствует форвард Антон Сарока. Вызов в клуб, что игрока хотят видеть в сборной, отправлен, однако ответа от минского «Динамо» пока не поступило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На тренировке собравшейся 29 мая сборной Беларуси отсутствуют получивший травму Алексей Гаврилович, а также Александр Макась.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии